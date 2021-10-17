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توقعات بزيادة نشاط العقارات في دبي 30% بدعم من إكسبو

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إكسبو 2020
اكسبو
عقارات دبي

توقعات بزيادة نشاط العقارات في دبي 30% بدعم من إكسبو

شركة عقارات في دبي تبيع 80% من وحدات مشروع سكني جديد في 4 أيام

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سمانا التي تتخذ من دبي مقرا لها، أنها باعت 80% من الوحدات السكنية لمشروع بارك فيوز خلال 4 أيام.

وقالت الشركة إن المشروع السكني، الذي شيدته في شمال دبي، جذب مستثمرين في ظل التسهيلات التي تقدمها الإمارات لملاك الوحدات السكنية.

وذكر عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، أن منح التأشيرات الذهبية لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو 10 سنوات للمستثمرين العقاريين ومنح جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من عوامل الجذب الرئيسية للمستثمر العقاري.

وأشار إلى أن اكسبو سيعمل على ارتفاع بنسبة 20% إلى 30% في المعاملات العقارية في الأيام المقبلة.

وأوضح أن شركته ستطلق مشروعين آخرين على الخريطة في أواخر 2021 وبداية 2022.

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