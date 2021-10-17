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مدير JLL في مصر للعربية: مؤشرات إيجابية للضيافة والفنادق مع تخفيف قيود كورونا

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عقارات مصر

مدير JLL في مصر للعربية: مؤشرات إيجابية للضيافة والفنادق مع تخفيف قيود كورونا

العودة لمستويات ما قبل الجائحة تتطلب نسب إشغال للفنادق بحدود 70%

دبي - العربية.نت

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توقع مدير شركة "جيه إل إل" في مصر، أيمن سامي، في مقابلة مع "العربية" أن يكون أداء قطاعي الضيافة والفنادق خلال الربع الرابع 2021 أفضل من أداء الربع الثالث من نفس العام.

وأضاف سامي أن تأثير الجائحة الذي كان على مستوى العالم، على صعيد الطلب على مختلف السلع والخدمات، وبسبب قيود كثيرة على السفر بدأت تخفف ولمسنا تحسنا واضحاً.

وأشار إلى تحسن أقوى في الجانب التجاري والشركات الأجنبية في القاهرة مقابل التحسن بالنشاط السياحي، موضحا أن العودة لمستويات ما قبل الجائحة تتطلب نسب إشغال للفنادق بحدود 70% وليس الحد الأقصى الذي كان في بعض الفنادق فوق 90%.

وقال إن بعض دول العالم، بدأت تزيل قيود كورونا، وهذا ينعكس على نشاط العقارات في مصر، بخاصة مع زيادة معدل التطعيمات المستهدف بتطعيم 40 مليون شخص حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف ان الربع الثالث شهد التركيز على الساحل الشمالي، لكن الحركة ظلت أبطأ من المعدل المعتاد سابقا، إذ حصلت زيادة تراوحت نسبتها بين 4% إلى 6% وكانت النسبة الأعلى لشرق القاهرة المرتبطة بمباني إدارية ونشاط للشركات الأجنبية، مقارنة مع غرب القاهرة المرتبطة بالنمط السياحي.

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