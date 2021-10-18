.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نقص المنازل الفاخرة في لندن يدفع الإيجارات إلى مستويات ما قبل الوباء

  • الخط
لندن
لندن
عقارات بريطانيا

نقص المنازل الفاخرة في لندن يدفع الإيجارات إلى مستويات ما قبل الوباء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت تكلفة الإيجار في أغنى أحياء لندن بأسرع وتيرة خلال عقد من الزمان، حيث يجد المستأجرون الذين يسعون إلى العودة للعاصمة بأسلوب أنيق، عددًا أقل بكثير من الخيارات.

قفزت الإيجارات في الأحياء الأغلى بنسبة 11.7% سنويًا في سبتمبر، وعادت الآن إلى مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لتقرير LonRes الصادر اليوم الاثنين.

وأدى النقص الحاد في المنازل المتاحة - مع انخفاض العرض بنسبة 68% عن العام السابق - إلى ارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة لدرجة أن أصحاب العقارات قضوا على الخسائر التي تكبدوها خلال الوباء.

بيركشاير هاثوي: هذه عوامل صمود جاذبية قطاع العقارات في الإمارات الأسواق العقارية عقارات بيركشاير هاثوي: هذه عوامل صمود جاذبية قطاع العقارات في الإمارات

قال ماركوس ديكسون، رئيس الأبحاث في LonRes: "أولئك الذين يتطلعون إلى تجديد عقد الإيجار أو البحث عن عقار جديد للإيجار قد يتعرضون لصدمة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

يخوض الطلاب والعمال الدوليون الذين ينتقلون إلى لندن معركة من أجل المنازل المتاحة، حيث تقوم بعض الشركات باستئجار شقق مخدومة لموظفيها بعلاوة قدرها 50% أو إرسالهم بعيدًا عن وسط المدينة، وفقًا لتقرير منفصل لـ "نايت فرانك" صدر اليوم الاثنين أيضًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أنقذوه بأعجوبة.. شاهد عملية إخراج طفل سقط في بئر عميقة أنقذوه بأعجوبة.. شاهد عملية إخراج طفل سقط في بئر عميقة
7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب 7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب
الأكثر قراءة
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50! احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!
بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار
انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة
عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري
قبل أن تذهب
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
اكتشف المزيد