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ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.5% في الربع الثالث

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عقارات السعودية

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.5% في الربع الثالث

تأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الارتفاع جاء تأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% كما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.7% والزراعية بنسبة 0.3% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وأضافت أن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3% وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

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وأوضحت أنه من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3% والفلل تراجعت 0.5%، وبالمثل انخفضت أسعار الشقق والبيوت بنسبة 2.8% و1.4% على التوالي.

وتابعت هيئة الإحصاء: "سجل القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.7% متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.7%، ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر".

وسجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.3% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من 2021.

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