ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.5% في الربع الثالث

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الارتفاع جاء تأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% كما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.7% والزراعية بنسبة 0.3% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

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وأضافت أن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3% وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وأوضحت أنه من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3% والفلل تراجعت 0.5%، وبالمثل انخفضت أسعار الشقق والبيوت بنسبة 2.8% و1.4% على التوالي.

وتابعت هيئة الإحصاء: "سجل القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.7% متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.7%، ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر".

وسجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.3% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من 2021.