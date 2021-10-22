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من أهم مشاريع "الاستثمارات العامة".. تطوير فنادق "المدينة" يضيف 140 مليار ريال

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رؤى المدينة
رؤى المدينة
السعودية

من أهم مشاريع "الاستثمارات العامة".. تطوير فنادق "المدينة" يضيف 140 مليار ريال

بمساحة تقدر بـ 1.6 مليون متر مربع

دبي - العربية.نت

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سيضيف مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة، الذي تنفذه شركة رؤى المدينة القابضة، 140 مليار ريال للناتج المحلي السعودي، باعتباره من أهم وأضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بمساحة تقدر بـ 1.6 مليون متر مربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة، المهندس خالد بن محمد التلمساني، أن قطاع التطوير العقاري يعتبر جزءا مهماً من مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، لدوره في تعزيز المحتوى المحلي والمساهمة الفاعلة في تعزيز اقتصاديات المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد على أن الرؤية السعودية تمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية "رؤى المدينة القابضة"، من ناحية اهتمامها الملحوظ بمجال المقاولات والتطوير العقاري، فضلا عن ارتباط ذلك مع جملة من الموجهات لتعزيز متطلبات التحول وبرامج تحسين جودة الحياة، والاهتمام بالبيئة والمدن الخضراء الصديقة للبيئة، وأنسنة المدن وإزالة التشوه البصري، من خلال الوزارات ذات الصلة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تعزيز القيمة المعمارية والوظيفية للإسكان والمحافظة بقدر الإمكان على التراث المعماري.

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