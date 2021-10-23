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دبي.. إنشاء أطول ممشى جبلي داخل الإمارات بمنطقة "حتّا"

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مشاريع في منطقة حتا بدبي
مشاريع في منطقة حتا بدبي
دبي

دبي.. إنشاء أطول ممشى جبلي داخل الإمارات بمنطقة "حتّا"

خطة تطويرية تتضمن إنشاء شاطئ سياحي وبحيرة جديدة وأنظمة نقل خاصة بالمنحدرات الجبلية

دبي - العربية.نت

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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، عن إطلاق خطة تطويرية شاملة في منطقة حتا بدبي.

وقال الشيخ محمد عبر حسابه في "تويتر": أطلقنا اليوم خطة تطويرية شاملة في حتا، تتضمن إنشاء شاطئ سياحي وبحيرة جديدة، وأنظمة نقل خاصة بالمنحدرات الجبلية (Funicular )، وأطول ممشى جبلي في الإمارات ومنشآت فندقية و120 كم من مسارات الدراجات الهوائية، واعتمدنا لجنة دائمة للإشراف على تطوير حتا".

وأضاف: "هدفنا في حتا بناء نموذج اقتصادي متكامل يقوم على أبناء حتا، ويستفيد منه أبناء حتا، ويمثل وجهة سياحية متفردة للعائلات في دولة الإمارات، ونبشر المواطنين بأن لدينا خططا لتطوير كافة المناطق والأحياء، وقادمنا دائماً أجمل في بلادنا الأجمل والأعلى جودة عالمياً".

تضم المشروعات المعلنة سابقا في المنطقة "قمة دبي الجبلية" و"شلالات حتا المستدامة" والسماح لأهل حتا ببناء 200 نزل عطلة ستوفر دخلا سنويا يزيد عن 100 مليون درهم لأبناء المنطقة.

ستلعب تلك المشاريع دورا مهما في تعزيز السياحة الداخلية والاستدامة البيئية للمنطقة عبر تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع.

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