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الرياض ودبي بين أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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الرياض ودبي بين أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وفقا لتقرير شركة كيرني العالمية لعام 2021

دبي- العربية.نت

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كشفت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "كيرني" عن احتفاظ دبي بصدارة تصنيف مدن المنطقة وصعودها أربعه مراكز في الترتيب العالمي وذلك في تصنيفها السنوي للمدن العالمية، واحتلت الرياض المرتبة الخامسة بين مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تصدرها لبُعد رأس المال البشري في مجلس التعاون الخليجي، مستعرضة قوتها في جذب المغتربين والمواهب الدولية.

واحتفظت دبي بمركزها الأول في المنطقة، كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في التجربة الثقافية، وقد ساعدها في تحقيق ذلك إعادة استقبالها للمسافرين الدوليين في وقت مبكر نسبيًا، مدعومة بمتطلبات الاختبار الصارمة، والنشر السريع للقاحات، وتبني تقنية متقدمة لتتبع الحالات، وفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم الاثنين.

وأتت القاهرة في المرتبة الرابعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها الرياض التي تصدرت بُعد رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي، مبرزة قوتها في جذب الوافدين من المولودين في الخارج والمواهب الدولية. ويتماشى ذلك مع تركيز المملكة المتزايد على تعزيز قدرات المواطنين على المنافسة عالميًا، وتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030.

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