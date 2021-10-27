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أسعار العقارات في دبي وأبوظبي ترتفع 4% بالربع الثالث

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أسعار العقارات في دبي وأبوظبي ترتفع 4% بالربع الثالث

الإيجارات في دبي تتراجع 3%

دبي - العربية.نت

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كشف تقرير شركة "غونز لانغ لاسال" "جيه إل إل"، عن ارتفاع أسعار مبيعات الوحدات السكنية في دبي وأبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بينما تراجعت أسعار الإيجارات في دبي بنسبة 3%، فيما ظلت الأسعار ثابتة في أبوظبي.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري تسليم حوالي 11 ألف وحدة سكنية في إمارة دبي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 629 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم 23 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسليم حوالي 2900 وحدة سكنية خلال الربع الثالث من العام الجاري في أبوظبي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 270 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم ألفي وحدة سكنية بنهاية العام الجاري.

وشهد القطاع مع عودة سوق البيع على الخارطة إلى اجتذاب المستثمرين مرة أخرى، طرح المطورين لمشاريع بخطط سداد جذابة للاستفادة من الارتفاع الذي يشهده النشاط.

وتوقعت "جيه إل إل" أن يؤدي الطلب على المعروض من الفلل عالية الجودة خلال الفترة المتبقية من هذا العام إلى تعزيز الانتعاش في أسعار المبيعات، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

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