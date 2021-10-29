السعودية.. التمويل العقاري السكني يُسجل 222 ألف عقد جديد حتى سبتمبر

سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد في السعودية خلال العام الجاري، نمواً بنسبة 7% حتى شهر سبتمبر 2021، بتقديم نحو 222664 عقدا تمويليا جديدا للأسر السعودية، مقارنة بما تحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي، والذي سجل 208505 عقود، وذلك بحسب ما ذكرته نشرة البنك المركزي السعودي "ساما".

وصلت نسبة النمو في قيمة التمويل العقاري السكني حتى الربع الثالث، إلى أكثر من 17% بقيمة 113.6 مليار ريال، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي الذي سجّل 96.7 مليار ريال، مُقدمة من جميع المصارف وشركات التمويل.

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وتجاوز إجمالي عدد العقود التمويلية المقدمة خلال شهر سبتمبر الماضي 23509 عقود، مُقدمة من المصارف والشركات التمويلية، بقيمة تجاوزت 12.6 مليار ريال.

وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف 97% من إجمالي التمويل العقاري السكني، فيما شكل تمويل الفلل السكنية من إجمالي التمويل لشهر سبتمبر 77%، محققاً 9.6 مليار ريال، والشقق السكنية حوالي 19% بنحو 2.4 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 525 مليون ريال وبنسبة 4% من مجموع التمويل السكني لشهر سبتمبر.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود، بما يتجاوز 295590 عقدًا بقيمة 140,7 مليار ريال.

وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179217 عقدًا بقيمة 79,1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50496 عقدًا بقيمة 29.5 مليار، وفي 2017 قرابة 30833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا. وشهد 2016 توقيع 22259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17 مليارًا.