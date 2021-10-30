.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دبي.. تصرفات عقارية تفوق 116 مليار درهم خلال 10 أشهر

  • الخط
نخيل عقارات فاخرة دبي
عقارات في دبي
عقارات دبي

دبي.. تصرفات عقارية تفوق 116 مليار درهم خلال 10 أشهر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجل صفقات بيع وشراء العقارات في دبي أكثر من 116.5 مليار درهم ضخها 48236 مستثمراً من مختلف الجنسيات خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2021.

وبحسب بيانات رسمية نلقت عنها صحيفة البيان، أن نسبة النمو في القيمة الإجمالية للصفقات بلغت 117% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية في الإمارة توزعت على 33.002 وحدة سكنية (مقارنة بـ 19.933 وحدة سكنية بيعت خلال الفترة ذاتها من 2020) و6.627 مبنى وفيلا سكنية (مقارنة مع 3.532 مبنى وفيلا سكنية تم بيعها خلال الفترة ذاتها من 2020) و8.607 أراضٍ سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات (مقارنة بـ 3.814 أرضاً سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات بيعت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي).

حافظ القطاع العقاري في دبي على وتيرة أداء تعكس مرونته، ليواصل سوق التملك الحر تسجيل أحجام تداولات تاريخية لم يشهدها من قبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه! مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه!
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد