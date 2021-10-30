دبي.. تصرفات عقارية تفوق 116 مليار درهم خلال 10 أشهر

سجل صفقات بيع وشراء العقارات في دبي أكثر من 116.5 مليار درهم ضخها 48236 مستثمراً من مختلف الجنسيات خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2021.

وبحسب بيانات رسمية نلقت عنها صحيفة البيان، أن نسبة النمو في القيمة الإجمالية للصفقات بلغت 117% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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أظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية في الإمارة توزعت على 33.002 وحدة سكنية (مقارنة بـ 19.933 وحدة سكنية بيعت خلال الفترة ذاتها من 2020) و6.627 مبنى وفيلا سكنية (مقارنة مع 3.532 مبنى وفيلا سكنية تم بيعها خلال الفترة ذاتها من 2020) و8.607 أراضٍ سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات (مقارنة بـ 3.814 أرضاً سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات بيعت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي).

حافظ القطاع العقاري في دبي على وتيرة أداء تعكس مرونته، ليواصل سوق التملك الحر تسجيل أحجام تداولات تاريخية لم يشهدها من قبل.