"الرياض المالية" تبيع مجمع مكاتب في أميركا مقابل 200 مليون دولار

باعت الذراع الاستثمارية لـ"بنك الرياض" مجمع مكاتب في الولايات المتحدة بأكثر من 200 مليون دولار، وهي أول صفقة عقارية لها في الخارج منذ أن بدأت العمل في 2018.

وقالت شركة "الرياض المالية" ومقرها السعودية في بيان، إن الصفقة التي أجرتها تتعلق بـ"سيكويا بلازا" Sequoia Plaza، وهو مجمع مكاتب مكون من ثلاثة مبانٍ يغطي مساحة 370 ألف قدم مربعة في ولاية فرجينيا.

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كان المشتري شركة Boyd Watterson Asset Management LLC ومقرها الولايات المتحدة، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

وبحسب البيان، فقد استحوذت "الرياض المالية" على ما يقرب من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) من العقارات في الولايات المتحدة وأوروبا منذ عام 2018.