.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الرياض المالية" تبيع مجمع مكاتب في أميركا مقابل 200 مليون دولار

  • الخط
عقارات

"الرياض المالية" تبيع مجمع مكاتب في أميركا مقابل 200 مليون دولار

الصفقة تتعلق بـ"سيكويا بلازا"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

باعت الذراع الاستثمارية لـ"بنك الرياض" مجمع مكاتب في الولايات المتحدة بأكثر من 200 مليون دولار، وهي أول صفقة عقارية لها في الخارج منذ أن بدأت العمل في 2018.

وقالت شركة "الرياض المالية" ومقرها السعودية في بيان، إن الصفقة التي أجرتها تتعلق بـ"سيكويا بلازا" Sequoia Plaza، وهو مجمع مكاتب مكون من ثلاثة مبانٍ يغطي مساحة 370 ألف قدم مربعة في ولاية فرجينيا.

كان المشتري شركة Boyd Watterson Asset Management LLC ومقرها الولايات المتحدة، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

وبحسب البيان، فقد استحوذت "الرياض المالية" على ما يقرب من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) من العقارات في الولايات المتحدة وأوروبا منذ عام 2018.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد