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السعودية تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري

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عقارات السعودية
عقارات السعودية

السعودية تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري

تتضمن شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها

الرياض - واس

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن تضمين أنشطة جديدة للتطوير العقاري خاضعة للتصنيف ضمن أنشطة التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).

وأوضحت الوزارة، الاثنين، أن تلك الخطوة تأتي لدعم وتنمية قطاع التطوير العقاري وزيادة فعاليته، وتشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، بجانب ضمان تطبيق معايير فنية ومالية تسهم في التحقق من إمكانية وقدرة المطور العقاري في تنفيذ المشاريع للارتقاء بجودة الأداء.

وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة الجديدة الخاضعة للتصنيف تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، وأيضًا التطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.

وأكدت الوزارة أن إضافة هذه الأنشطة الجديدة للتطوير العقاري جاءت في ظل حرصها على تحقيق الشمول المالي وتحسين الفرص الاستثمارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة في تطوير السوق العقاري، بغرض تنظيم الممارسات وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن المساهمة في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بحياة المواطنين.

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