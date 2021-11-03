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أسعار المنازل في السعودية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات

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أسعار المنازل في السعودية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات

المملكة تهدف إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى 70٪ بحلول 2030

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الشقق في المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة في خمس سنوات، مدفوعة بخطة حكومية لتعزيز ملكية المنازل من خلال بناء مساكن ميسورة التكلفة وتقديم قروض رخيصة.

في العاصمة الرياض، ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، ارتفعت قيمة الشقق بنسبة 17٪ و 12٪ على التوالي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفقًا لبيانات مستشار العقارات العالمي "نايت فرانك" Knight Frank.

قال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في Knight Frank: "أصبحت ملكية المنازل في الواقع أعلى وبأسعار معقولة منذ إطلاق خطة التحول الوطني".

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وأضاف: "الشقق المكونة من غرفتي نوم على سبيل المثال، تكلف في المتوسط ​​2.4 ضعف الدخل السنوي، مقارنة بمضاعف 2.7 في عام 2016، ضمن حدود القدرة على تحمل التكاليف المقبولة عالميًا".

وقال دوراني أيضاً إن أسعار منازل الأسرة الواحدة لا ترتفع بنفس سرعة ارتفاع أسعار الشقق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تكلف ما بين 7 إلى 12 ضعف الدخل السنوي، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

وتهدف المملكة إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى 70٪ بحلول عام 2030 من حوالي 60٪ اليوم.

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