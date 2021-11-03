"نخيل" تعيد تطوير "قرية جبل علي" التاريخية بمجتمع سكني يضم فيلات

أطلقت شركة "نخيل" اليوم المرحلة الأولى من "قرية جبل علي" التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق التاريخية بدبي، والتي سيتم إعادة تطويرها لتصبح مجتمعاً سكنياً راقياً.

سيتم تطوير "قرية جبل علي" إلى مجتمع سكني مسور يضم مجموعة من الفيلات الفاخرة تقع وسط التلال بين المساحات الخضراء الواسعة، وسيتم إطلاق مبيعات المرحلة الأولى في 7 نوفمبر الجاري.

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تمتد "قرية جبل علي" على مساحة 80 هكتاراً وستتضمن 3 مجمعات منفصلة.

وقال متحدث من شركة "نخيل" إن "قرية جبل علي" تحظى بمكانة خاصة في تاريخ دبي ونحن نعمل على إعادة تطويرها للحفاظ عليها وتعزيزها للعديد من الأجيال القادمة.