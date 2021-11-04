هيئة الاستثمار الكويتية تعتزم التخارج من أصول عقارية بـ763.9 مليون دولار 

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التخارج من المحفظة الوطنية العقارية البالغة قيمتها نحو 230 مليون دينار (763.95 مليون دولار)، وتتضمن العديد من العقارات التجارية والاستثمارية المُدرّة.

وستأتي عملية التخارج تدريجياً وستتم عبر مزادات علنية جارٍ التحضير لها، بالتعاون مع شركات محلية متخصصة.

مادة اعلانية

وتبحث الجهات المعنية بـ"الهيئة" سيناريو آخرَ يمكن استغلاله لبيع جانب من عقارات المحفظة لصالح إحدى المؤسسات الحكومية، حال كانت العروض مغرية وتحقّق العوائد المستهدفة، وفقا لما نقلته صحيفة "الراي الكويتية" عن مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الاستثمار تبحث عن تحقيق أعلى عائد ممكن من التخارج، حيث سيُراعى في تلك العمليات مواكبة الأسعار السوقية المتداولة، والمواقع الاستراتيجية لتلك العقارات والأصول.

وبينت أن العقارات المملوكة للمحفظة تحقق عوائد تتراوح ما بين 6% و7%، وأن التخارجات ستوفر للهيئة سيولة جيدة يمكن استغلالها من خلال قنوات استثمارية أخرى أو حسب الخطط المعتمدة لديها، حيث إنها منفتحة على السوق بما يتوافر أمامها من فرص تحقق الجدوى المطلوبة.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة أسست المحفظة خلال الأزمة المالية العالمية للاستثمار في العقارات المدرّة والمساعدة على توفير المناخ الاستثماري الآمن، وإعادة الثقة للمستثمرين في القطاع.

وأكدت أن المحفظة حقّقت الهدف المنشود منها، وذلك في ظل تسجيل مكاسب جيدة وفقاً لما بلغته قيمة المحفظة السوقية، إلا أن الخيارات الأخرى للتعامل مع بقية العقارات والأصول المملوكة لها لاتزال مفتوحة.

وأفادت المصادر بأن المزاد المزمع تنظيمه من قبل شركة الإنماء العقارية في 28 ديسمبر المقبل، يشمل عقارات مملوكة للمحفظة العقارية، فيما لم تستبعد المصادر أن يتم تنظيم مزاد علني آخر لبيع عقارات أخرى مملوكة للمحفظة.

يذكر أن شركة الإنماء أعلنت عن اتخاذ الترتيبات الخاصة لبيع 9 عقارات منها 6 تجارية، و3 أراضٍ استثمارية، ومجمع استثماري، بقيمة إجمالية ابتدائية تبلغ 115.3 مليون دينار في المزاد المزمع تنظيمه في 28 ديسمبر.

وتبلغ القيمة الابتدائية للعقارات التجارية المعروضة للبيع نحو 75.8 مليون دينار، حيث سيتم عرض مجمع الليوان بمنطقة العقيلة بـ30.2 مليون، ومجمع الحور بمنطقة الفحيحيل بـ5.5 مليون، و"مجمع الدوغة -1" بمنطقة الفروانية بـ4.9 مليون، ومجمع الحرمين في منطقة الجهراء بـ8.6 مليون، وأخيراً مجمع برشا بمنطقة حولي بـ 8.04 مليون دينار.

كما تبلغ قيمة أسعار الأراضي الاستثمارية «شعب خالد» 26.6 مليون دينار، وتقع جميعها في منطقة السالمية، إذ تبلغ قيمة الأرض الأولى والثانية 7.8 مليون دينار لكل منها، و11.07 مليون للأرض الثالثة، كما سيتم عرض مجمع بيبلوس الاستثماري الواقع في منطقة السالمية بسعر 12.883 مليون دينار.