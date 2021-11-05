.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تداولات عقارات أبوظبي تبلغ 16.2 مليار درهم في الربع الثالث

  • الخط
عقارات أبوظبي اقتصاد
أبوظبي
أبوظبي

تداولات عقارات أبوظبي تبلغ 16.2 مليار درهم في الربع الثالث

شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن نتائج الربع الثالث من 2021، حيث سجلت إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة 16.2 مليار درهم تم تحقيقها من خلال 3932 معاملة، شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، الخميس، تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 1،708 صفقات شراء لعقارات بما قيمته 4.6 مليار درهم و2224 معاملة رهن عقاري بقيمة 11.6 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة التداولات بـنحو 1.1مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بـ 705 ملايين درهم، واحتل مشروع الجرف حزام الغابات المرتبة الثالثة بـ 658 مليون درهم، وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة بـ 485 مليون درهم، فيما احتلت مدينة خليفة المرتبة الخامسة بنحو 237 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
الأكثر قراءة
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
قبل أن تذهب
فايزر: عقارنا الجديد يقضي على فيروس كورونا
فايزر: عقارنا الجديد يقضي على فيروس كورونا
اكتشف المزيد