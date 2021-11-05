تداولات عقارات أبوظبي تبلغ 16.2 مليار درهم في الربع الثالث

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن نتائج الربع الثالث من 2021، حيث سجلت إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة 16.2 مليار درهم تم تحقيقها من خلال 3932 معاملة، شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، الخميس، تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 1،708 صفقات شراء لعقارات بما قيمته 4.6 مليار درهم و2224 معاملة رهن عقاري بقيمة 11.6 مليار درهم.

مادة اعلانية

وتصدرت جزيرة ياس قائمة التداولات بـنحو 1.1مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بـ 705 ملايين درهم، واحتل مشروع الجرف حزام الغابات المرتبة الثالثة بـ 658 مليون درهم، وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة بـ 485 مليون درهم، فيما احتلت مدينة خليفة المرتبة الخامسة بنحو 237 مليون درهم.