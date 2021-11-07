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استثمار مشترك لـ "عقارات الكويت" و"التجارية العقارية"

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شركة عقارات الكويت
شركة عقارات الكويت
اقتصاد الكويت

استثمار مشترك لـ "عقارات الكويت" و"التجارية العقارية"

في مشروع "501 First Residences" بميامي الأميركية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عقارات الكويت والشركة التجارية العقارية استثمارهما المشترك في مشروع "501 First Residences"، في ميامي/فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع المطور Aria Development Group. وتبلغ تكلفة مشروع حوالي 172 مليون دولار.

ويمثّل المشروع الجديد ثاني تعاون بين عقارات الكويت وAria Development، بعد النجاح الذي حققته الشركتان في مشروع Yotel Miami، ومن المقرر اكتماله في أوائل عام 2022.

يتألف مشروع 501 First Residences السكني من 40 طابقا، يضم 448 وحدة سكنية تتراوح بين وحدات الاستديو بمساحة 400 قدم مربّعة، والوحدات المكونة من غرفتي نوم بمساحة 830 قدم مربعة.

وحتى الآن تم حجز أكثر من 400 وحدة بمتوسط أسعار أعلى بنسبة 20%، للقدم المربعة عما تم تحقيقه في المشروع السابق. وتتوقع المجموعة تحقيق عوائد قوية من هذا المشروع.

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