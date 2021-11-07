.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"سمو العقارية" توقع اتفاقية لبناء 190 فيلا في المنطقة الشرقية

  • الخط
سمو العقارية
سمو العقارية
عقارات السعودية

"سمو العقارية" توقع اتفاقية لبناء 190 فيلا في المنطقة الشرقية

مدة الاتفاقية تصل إلى 24 شهراً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة سمو العقارية، عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير وتسويق مشروع فلل سكنية بالمنطقة الشرقية في السعودية لبناء 190 فيلا سكنية على مساحة 59.584 ألف متر مربع.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن موقع المشروع يقع في المنطقة الشرقية بالظهران، وستحصل على أتعاب قدرها 10% من إجمالي تكاليف التنفيذ تدفع خلال مدة الاتفاقية البالغة 24 شهرا.

وأفادت الشركة بأنها ستبدأ التنفيذ من تاريخ صدور رخصة البيع على الخارطة.

وتوقعت أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج وإيرادات الشركة اعتباراً من صدور رخصة البيع على الخارطة.

وتعد شركة سمو العقارية إحدى 4 شركات تم إدراجها بالسوق السعودية خلال العام الماضي، ونجحت في جمع 30 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي! سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي!
الأكثر قراءة
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر
فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟ فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره
الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
قبل أن تذهب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
اكتشف المزيد