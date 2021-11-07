"سمو العقارية" توقع اتفاقية لبناء 190 فيلا في المنطقة الشرقية

أعلنت شركة سمو العقارية، عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير وتسويق مشروع فلل سكنية بالمنطقة الشرقية في السعودية لبناء 190 فيلا سكنية على مساحة 59.584 ألف متر مربع.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن موقع المشروع يقع في المنطقة الشرقية بالظهران، وستحصل على أتعاب قدرها 10% من إجمالي تكاليف التنفيذ تدفع خلال مدة الاتفاقية البالغة 24 شهرا.

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وأفادت الشركة بأنها ستبدأ التنفيذ من تاريخ صدور رخصة البيع على الخارطة.

وتوقعت أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج وإيرادات الشركة اعتباراً من صدور رخصة البيع على الخارطة.

وتعد شركة سمو العقارية إحدى 4 شركات تم إدراجها بالسوق السعودية خلال العام الماضي، ونجحت في جمع 30 مليون ريال.