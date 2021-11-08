مكة للإنشاء للعربية: نتوقع آليات "حق منفعة الأجانب" بعقارات المملكة لـ 99 عاماً

وصف عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، زياد بسام البسام، قرار السماح باشتراك غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، بأنه سيحمل عوامل دفع إيجابية للسوق العقارية.

توقع البسام، في مقابلة مع "العربية" إصدار آليات تنظم اشتراك غير السعوديين بالقطاع، مؤكداً أن العقارات ستصبح الوجهة الاستثمارية الواعدة لجذب المستثمرين من خارج المملكة.

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وأشار إلى تقديرات بأن يشهد القطاع "نهضة مختلفة عبر رغبة مختلف المستثمرين بدخول هذا السوق بخاصة بعد ما شهدناه من مزادين لأرضين تابعتين لشركة جبل عمر، وكانت فيهما الأسعار تفوق التوقعات بقيم تعتبر مرتفعة، وبالذات أنهما في المناطق المركزية في المدينتين".

وعبر عن الحاجة إلى تطوير آليات التملك عبر خيارات المنفعة لمدة 99 عاما وغيرها من الخيارات التي ستعود بالنفع على طرفي العلاقة بهذه السوق.

كما توقع أنه ومع وجود "حجم لا بأس به من المشاريع التطويرية في المنطقة المركزية في مكة، فإن زيادة الطلب قد تحدث نوعاً من التوازن مع التوسع بوضع آليات مناسبة لدخول المستثمرين غير السعوديين، كما سيؤثر ذلك بشكل جيد على الأسعار".

وأشار إلى السماح بحق المنفعة لمدة 99 عاما لمن يملك إقامة مميزة من الأجانب داخل المملكة، و"نترقب صدور آليات تسمح للأجانب ممكن لا يملكون الإقامة المميزة بهذا الخيار طويل الأمد من التملك".

ووصف مثل هذا القرار المرتقب بأنه سيكون مؤثرا على عمليات التملك ويتعداه إلى عمليات التمويل والاستثمار.

ونبه إلى أن "آليات عمل الصناديق تأخذ وقتا في ترتيب الصفقات، وسيكون للمزيد من الآليات انعكاس إيجابي على سوق العقارات في المدينتين، بخاصة للمستثمرين الخارجيين".