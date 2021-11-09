أوراسكوم للتنمية للعربية: الأسواق المتطورة تتعامل بمرونة مع ارتفاع أسعار العقارات

نبه الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، عمر الحمامصي، في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "سيتي سكيب" إلى وجود ارتفاع ملحوظ بأسعار مواد البناء في 2021 بخاصة الحديد والأسمنت.

ورأى الحمامصي أن سلاسل الإمدادات سترجع إلى وضعها الطبيعي، مع فتح الأسواق، وستكون هذه العودة الطبيعية بعد سنة أو أكثر، لكن من الصعب تقدير من يتحمل الزيادات في الأسعار.

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واعتبر أن الأسواق ذات التطور السريع، يتحمل فيها زيادة الأسعار كل من المطور العقاري والمشتري للعقارات بشكل متوازن.

انطلقت في دبي فعاليات معرض سيتي سكيب غلوبال، الأحد الماضي ليستمر حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في «مركز دبي للمعارض» في موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث يرسم المعرض والقمة المقامة على هامشه ملامح القطاع العقاري عالمياً.

يحتضن المعرض العديد من أبرز شركات التطوير العقاري، ويوفر منصة استراتيجية لمطوري العقارات المحليين والدوليين لعرض مشاريع سوق العقارات المحلية والإقليمية والدولية لجمهور من المستثمرين والمشترين النشطين والمشتركين، فهو بمثابة أكثر الأحداث العقارية تأثيراً في العالم.