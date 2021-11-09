البحرين تستضيف "سيتي سكيب" العام المقبل.. وترقب مشروعين عقاريين

توقع مدير إدارة السياسات والتخطيط في مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين، عبدالله الكوهجي، الإعلان عن مشروعين جديدين قبل نهاية العام الحالي.

وأكد الكوهجي في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "سيتي سكيب غلوبال" بدبي اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم لاستضافة معرض سيتي سكيب في البحرين في عام 2022.

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وأوضح أن القطاع العقاري في البحرين مستقر ولا توجد فيه مضاربات، بسبب حالة الطلب الحالية على العقارات.

انطلقت في دبي فعاليات معرض سيتي سكيب غلوبال، الأحد الماضي ليستمر حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في «مركز دبي للمعارض» في موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث يرسم المعرض والقمة المقامة على هامشه ملامح القطاع العقاري عالمياً.

يحتضن المعرض العديد من أبرز شركات التطوير العقاري، ويوفر منصة استراتيجية لمطوري العقارات المحليين والدوليين لعرض مشاريع سوق العقارات المحلية والإقليمية والدولية لجمهور من المستثمرين والمشترين النشطين والمشتركين، فهو بمثابة أكثر الأحداث العقارية تأثيراً في العالم.