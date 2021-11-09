.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصين تشدد الرقابة على عائدات البيع المسبق للعقارات وسط تحذيرات

  • الخط
معرض عقاري في الصين
معرض عقاري في الصين
اقتصاد الصين

الصين تشدد الرقابة على عائدات البيع المسبق للعقارات وسط تحذيرات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قام عدد متزايد من المدن في الصين بتشديد الرقابة على استخدام عائدات بيع العقارات المسبق، وهي خطوة من المرجح أن تعمق الأزمة النقدية لدى العديد من مطوري العقارات في البلاد الذين اعتمدوا على التدفقات كمصدر رئيسي للتمويل.

وأصدرت المدن الكبرى بما في ذلك بكين وتيانجين وشيجياتشوانغ، وكذلك البلديات الأصغر مثل سوتشو ونانتونغ في مقاطعة جيانغسو الشرقية ولوههي في مقاطعة خنان بوسط البلاد، قواعد تشدد الرقابة على العائدات، وفقًا لتقرير "تشاينا بيزنس نيوز" وبيانات حكومية.

ونقل التقرير عن يين يوجين، مدير الأبحاث في E-house China Research and Development Institute ومقره شنغهاي، قوله إن هذه الإجراءات تم وضعها لضمان الانتهاء من المشاريع العقارية وتسليمها في الوقت المناسب، مع ارتفاع عدد المشاريع المعلقة وسط تراجع حاد في سوق العقارات في البلاد.

تقلب كبير في ترتيب أثرياء الصين.. هؤلاء الأغنى في 2021 قصص اقتصادية ثروات تقلب كبير في ترتيب أثرياء الصين.. هؤلاء الأغنى في 2021

في المقابل، تفاقم هذه السياسات نقص السيولة لدى بعض المطورين، وتجعل الأمر أكثر صعوبة لسداد الديون، لأن الشركات سيكون لديها وصول أقل إلى تلك العائدات، بحسب ما ذكره التقرير نقلاً عن مصادر غير محددة من القطاع.

وتُظهر البيانات الرسمية أن عائدات البيع المسبق تمثل عمومًا ما يقرب من نصف التدفقات النقدية للمطورين.

وقال تشن وينجينغ، مدير الأبحاث المساعد في China Index Academy: "لقد أثرت اللوائح الجديدة بشكل مباشر على إيقاع مبيعات الشركات العقارية وزادت من تباطؤ معدل دوران رأس المال، وقد يؤدي ذلك إلى تكثيف الضغط على رأسمالها العامل".

عانى قطاع العقارات في الصين من حملة حكومية على مستوى البلاد، بعد سنوات من التوسع الذي غذته الاستدانة، إلى جانب الأزمة الآخذة في الاتساع لمجموعة China Evergrande، المثقلة بديون تزيد عن 300 مليار دولار، حيث تنتقل العدوى الآن إلى مطورين آخرين.

وبدأت البنوك المركزية الأجنبية تبدي قلقها، إذ قال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقرير يوم الاثنين، إن الهشاشة في قطاع العقارات الصيني قد تمتد إلى الولايات المتحدة إذا تدهورت بشكل كبير.

وأفادت صحيفة هونغ كونغ الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن سلطة النقد في هونغ كونغ أبلغت البنوك مؤخرًا بأنها ستطلب منهم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تعرضهم لهذا القطاع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
اكتشف المزيد