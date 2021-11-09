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ارتفاع الطلب على المكاتب في الرياض بعد تحديد مهلة لنقل مقار الشركات

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عقارات السعودية

ارتفاع الطلب على المكاتب في الرياض بعد تحديد مهلة لنقل مقار الشركات

السعودية ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقارات بها

دبي – رويترز

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قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير، إن الطلب على المكاتب عالية المستوى في الرياض زاد بعد أن قالت السعودية إنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة.

وكانت السعودية قد قالت في فبراير، إنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار بها، وإلا تفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص عمل للسعوديين.

وأضافت نايت فرانك: "الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى في العاصمة السعودية الرياض وضع كما هو متوقع ضغوطا تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الأولى، والتي زادت 2.9% خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الثالث من 2021".

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وفي الشهر الماضي قالت السعودية إنها أصدرت تراخيص لـ44 شركة دولية لإقامة مقار إقليمية بالعاصمة.

وفي تقرير آخر صدر هذا الأسبوع، قالت شركة سي.بي.آر.إي للاستشارات العقارية إن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية تجاوزت في الربع الثالث مستوياتها قبل الجائحة، وفقا لبيانات غوغل للحركة والتنقل.

وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1% هذا العام.

والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تأتي في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال التحول لقطاعات جديدة.

وأضافت: "رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد في المنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد".

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