هل ستتراجع أسعار عقارات دبي بعد إكسبو؟

قال رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في JLL، خوار خان، إن أسعار العقارات السكنية في دبي قد وصلت بالفعل إلى مستوى منخفض للغاية قبل أن تبدأ في التعافي مرة أخرى بفضل عدة عوامل منها إكسبو.

وذكر خان في مقابلة مع "العربية"، أن معرض إكسبو جذب السياح إلى السوق وسيفتح السوق أمام المزيد من المستثمرين.

مادة اعلانية

وتابع: "بصفة عامة شهدنا تحسنًا في القوانين التنظيمية للمغتربين، وقد نشهد إجراءات مماثلة للمواطنين، لذلك أصبح من السهل الآن على الناس شراء العقارات".

وأضاف أن الأسعار انخفضت بالقدم المربعة وأصبحت دبي الآن أرخص مما كانت عليه في السابق.

وأشار خان إلى أن ارتفاع الأسعار جاء في الفلل، حيث بحث المشترون والمستثمرون عن مساحات مفتوحة ما تُرجم بطلب أعلى.

وأفاد بأن الفلل شهدت ارتفاعاً من رقمين فيما شهدت الشقق ارتفاعاً من رقم واحد، موضحا :"نظن أن هناك مجالاً لنمو الأسعار في قطاع الشقق وكذلك الفلل".

وقال خان إن ذلك يعكس نوع المشتري في السوق الآن، وبصورة عامة الأشخاص مستعدون لدفع أسعار أعلى للعقارات الجديدة، كما لم يتم إطلاق العديد من المشاريع الجديدة العام الماضي.

ولفت إلى أن المعاملات التي سجلت في الفترة الماضية كانت على العقارات الجاهزة، لذا "أعتقد أن هذا هو السبب لارتفاع القدم المربعة للعقارات الجديدة، ولكن بصورة عامة الطلب أعلى على العقارات الجاهزة".

وكشف أن بيانات أسعار العقارات التجارية والمكاتب تظهر اتجاه حجم قيمة العقارات نحو الأسفل، ولكن "نشهد تحسنًا في أحجام المعاملات"، مشيرا إلى أن هناك القليل من الفجوة بين حجم المعاملات والقيمة، ولكن بالمضي قدمًا، الآن بدأت الأحجام في الارتفاع.

وتوقع رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في JLL، أن يكون هناك على الأقل استقرار في أسعار العقارات التجارية على مدار 12 إلى 24 شهرًا القادمة.