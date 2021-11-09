"كوليرز" للعربية: الاستثمار بالعقارات المكتبية لم يزل مجدياً

أكد رئيس الأسواق العالمية في كوليرز، كريس بيليجرم، في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "سيتي سكيب" أن الاستثمار لم يزل مجدياً في العقارات المكتبية في بعض المناطق، في ضوء حدوث نمو كبير في العقارات التي تحتوي على أكثر من وحدة سكنية أو الـ Multi Family.

وأضاف أن الأسواق لم تزل تشهد بالنسبة للمستثمرين الجدد العديد من الفرص في قطاع المكاتب في الأسواق الرئيسية، مثلاً في لندن مازال بإمكانك بناية مكاتب مؤجرة لمدة طويلة مع دخل لمدة 15 عاماً وعائد على الاستثمار بنسبة 4%.

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ورأى أن العديد من المستثمرين اليوم يقومون بتنويع محافظهم الاستثمارية، ليس جغرافياً فقط، بل أيضاً في مختلف القطاعات.

وقال: نرى نمواً كبيراً في العقارات التي تحتوي على أكثر من وحدة سكنية أو الـ Multi Family فنسبة 40% من المبيعات العقارية في أميركا كانت في هذا القطاع خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وكان الحال كذلك في بريطانيا وأستراليا.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص في هذا النوع من العقارات على مستوى المؤسسات، بدءاً من مرحلة الإنشاء حتى تسليم المنتج النهائي، موضحا أن السوق الأميركية كانت متقدمة جداً في هذا القطاع ونرى نمواً في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وهولندا وأيضاً أستراليا وبريطانيا حيث يواجه الأشخاص دائماً نقصا في العقارات التي يمكن شراؤها من العقارات المكتبية.