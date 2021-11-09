.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"كوليرز" للعربية: الاستثمار بالعقارات المكتبية لم يزل مجدياً

  • الخط
عقارات

"كوليرز" للعربية: الاستثمار بالعقارات المكتبية لم يزل مجدياً

نمو كبير في العقارات التي تحتوي على أكثر من وحدة سكنية أو الـ Multi Family

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الأسواق العالمية في كوليرز، كريس بيليجرم، في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "سيتي سكيب" أن الاستثمار لم يزل مجدياً في العقارات المكتبية في بعض المناطق، في ضوء حدوث نمو كبير في العقارات التي تحتوي على أكثر من وحدة سكنية أو الـ Multi Family.

وأضاف أن الأسواق لم تزل تشهد بالنسبة للمستثمرين الجدد العديد من الفرص في قطاع المكاتب في الأسواق الرئيسية، مثلاً في لندن مازال بإمكانك بناية مكاتب مؤجرة لمدة طويلة مع دخل لمدة 15 عاماً وعائد على الاستثمار بنسبة 4%.

ورأى أن العديد من المستثمرين اليوم يقومون بتنويع محافظهم الاستثمارية، ليس جغرافياً فقط، بل أيضاً في مختلف القطاعات.

وقال: نرى نمواً كبيراً في العقارات التي تحتوي على أكثر من وحدة سكنية أو الـ Multi Family فنسبة 40% من المبيعات العقارية في أميركا كانت في هذا القطاع خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وكان الحال كذلك في بريطانيا وأستراليا.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص في هذا النوع من العقارات على مستوى المؤسسات، بدءاً من مرحلة الإنشاء حتى تسليم المنتج النهائي، موضحا أن السوق الأميركية كانت متقدمة جداً في هذا القطاع ونرى نمواً في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وهولندا وأيضاً أستراليا وبريطانيا حيث يواجه الأشخاص دائماً نقصا في العقارات التي يمكن شراؤها من العقارات المكتبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
اكتشف المزيد