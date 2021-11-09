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"ماونتن فيو" للعربية: "العقارات الافتراضية" موجة جديدة بعد كورونا

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عقارات

"ماونتن فيو" للعربية: "العقارات الافتراضية" موجة جديدة بعد كورونا

المطورون العقاريون في مصر يتوقعون قفزة للأسعار بـ 15%

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، عمرو سليمان، في مقابلة مع "العربية" أن تأثير جائحة كورونا، كان كبيرا على صناعة العقارات، حتى ظهر لدينا مصطلح "العقارات الافتراضية" الذي يواكب تغير ثقافة العمل والحضور للعمل بعد الجائحة.

واعتبر سليمان أن آليات العمل عن بعد ليست كلها، ستناسب أداء الشركات، من حيث اشتراطات خلق ثقافة لبيئة العمل، وعملية التطوير والأبحاث، ووجود توجهات إيجابية لمكان العمل، وهذا يتصل بشكل ومضمون ما توفره المكاتب، لتكون ذات مفهوم شامل يعزز الثقافة المشتركة للموظفين من أجل مصلحة العمل، ويعزز القدرة على تنفيذ برامج التطوير والتدريب لهم.

يعاني السوق العقارية في مصر، بحسب مراقبين، من حالة من الارتباك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء، وتوقع مطورون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 15%، بسبب الارتفاعات الكبيرة في مدخلات البناء.

بحسب تقديرات السوق، ارتفعت التكلفة الإجمالية للإنشاءات بين 30 و35%، متأثرة أيضا برفع أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك وانعكاس ذلك على أسعار مواد البناء والتي تؤثر بشكل سلبي على سوق العقارات.

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