"كوليرز" للعربية: فرص الاستثمار العقاري بالسعودية تتجاوز 100 مليار دولار

توقع المدير التنفيذي في كوليرز إنترناشيونال، عماد ضمرة، في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "سيتي سكيب غلوبال" وجود فرص استثمارية في القطاع السكني تزيد على 100 مليار دولار في السوق العقارية السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار ضمرة إلى تركيز المحافظ العقارية العالمية، على القطاع السكني، وهذا ما توفره فرص الاستثمار في المملكة، موضحا أن المحافظ الاستثمارية تتطور بشكل أكثر نضوجا، وسط تغيرات سكانية، وقرارات حكومية، تعزز نوعية المنتج العقاري بخاصة السكني.

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واعتبر أن المحافظ الاستثمارية تدعم السوق العقاري وتساعد في تنظيمه، بجانب زيادة الطلب من الشركات العالمية التي ستنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.

وأضاف أن إحلال الوحدات الجديدة يدعم السوق العقاري إضافة إلى الطلب من قطاعات المكاتب أو تغير متطلبات القطاع السكني بعد الجائحة، بجانب تعمق تجربة رؤية 2030 والمشاريع المنبثقة عنها على المستوى العقاري.

ووصف مشاريع الرؤية الكبرى بأنها محفزة للقطاع العقاري الخاص وليست منافسة له، وبالتالي باتت السعودية أرضا خصبة للاستثمار الخارجي في المستقبل، كما أن مشاريع الرؤية وصندوق الاستثمارات العامة تلعب دورا أساسيا في رفع معايير السوق.

انطلقت في دبي فعاليات معرض سيتي سكيب غلوبال، الأحد الماضي ليستمر حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في «مركز دبي للمعارض» في موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث يرسم المعرض والقمة المقامة على هامشه ملامح القطاع العقاري عالمياً.

يحتضن المعرض العديد من أبرز شركات التطوير العقاري، ويوفر منصة استراتيجية لمطوري العقارات المحليين والدوليين لعرض مشاريع سوق العقارات المحلية والإقليمية والدولية لجمهور من المستثمرين والمشترين النشطين والمشتركين، فهو بمثابة أكثر الأحداث العقارية تأثيراً في العالم.