.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"كوليرز" للعربية: فرص الاستثمار العقاري بالسعودية تتجاوز 100 مليار دولار

  • الخط
عقارات

"كوليرز" للعربية: فرص الاستثمار العقاري بالسعودية تتجاوز 100 مليار دولار

عماد ضمرة: مشاريع الرؤية وصندوق الاستثمارات تلعب دورا أساسيا برفع معايير السوق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع المدير التنفيذي في كوليرز إنترناشيونال، عماد ضمرة، في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض "سيتي سكيب غلوبال" وجود فرص استثمارية في القطاع السكني تزيد على 100 مليار دولار في السوق العقارية السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار ضمرة إلى تركيز المحافظ العقارية العالمية، على القطاع السكني، وهذا ما توفره فرص الاستثمار في المملكة، موضحا أن المحافظ الاستثمارية تتطور بشكل أكثر نضوجا، وسط تغيرات سكانية، وقرارات حكومية، تعزز نوعية المنتج العقاري بخاصة السكني.

واعتبر أن المحافظ الاستثمارية تدعم السوق العقاري وتساعد في تنظيمه، بجانب زيادة الطلب من الشركات العالمية التي ستنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.

وأضاف أن إحلال الوحدات الجديدة يدعم السوق العقاري إضافة إلى الطلب من قطاعات المكاتب أو تغير متطلبات القطاع السكني بعد الجائحة، بجانب تعمق تجربة رؤية 2030 والمشاريع المنبثقة عنها على المستوى العقاري.

"بلاك روك" للعربية: ضبابية الأسواق تتوج بسؤال: من سيحكم "الفيدرالي" العام المقبل؟ أسواق المال وول ستريت "بلاك روك" للعربية: ضبابية الأسواق تتوج بسؤال: من سيحكم "الفيدرالي" العام المقبل؟

ووصف مشاريع الرؤية الكبرى بأنها محفزة للقطاع العقاري الخاص وليست منافسة له، وبالتالي باتت السعودية أرضا خصبة للاستثمار الخارجي في المستقبل، كما أن مشاريع الرؤية وصندوق الاستثمارات العامة تلعب دورا أساسيا في رفع معايير السوق.

انطلقت في دبي فعاليات معرض سيتي سكيب غلوبال، الأحد الماضي ليستمر حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في «مركز دبي للمعارض» في موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث يرسم المعرض والقمة المقامة على هامشه ملامح القطاع العقاري عالمياً.

يحتضن المعرض العديد من أبرز شركات التطوير العقاري، ويوفر منصة استراتيجية لمطوري العقارات المحليين والدوليين لعرض مشاريع سوق العقارات المحلية والإقليمية والدولية لجمهور من المستثمرين والمشترين النشطين والمشتركين، فهو بمثابة أكثر الأحداث العقارية تأثيراً في العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً 6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً
صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022! صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022!
قبل أن تذهب
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
اكتشف المزيد