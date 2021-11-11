"الوطنية للإسكان" توقع 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة في الرياض 

وقعّت الوطنية للإسكان (NHC)، 5 اتفاقيات شراكة لتنفيذ أكثر من 2000 وحدة سكنية في ضاحية الجوان ومشروع المشرقية بمدينة الرياض بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال وتمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز المعروض العقاري السكني وزيادة أعداد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لمستفيدي برنامج سكني من الأسر السعودية.

مادة اعلانية

وتأتي الاتفاقيات امتداداً لجهود الوطنية للإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - وتعزيز المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إن الاتفاقيات الخمس تأتي امتداداً للشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، التي أثمرت عن تنفيذ وحدات سكنية بجودة وأسعار تنافسية لأهالينا من الأسر السعودية ضمن بيئة متكاملة توفر معايير جودة الحياة.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يعود بالنفع على قطاع التطوير العقاري ويعزّز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، أن الاتفاقيات تأتي امتداداً للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق داخل الضواحي السكنية وخارجها لتعزيز معايير جودة حياة الأسر السعودية ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة يتيحها موقع وتطبيق "سكني" لمستفيديه في جميع مدن ومناطق المملكة.

وأشار البطي إلى مواصلة الجهود خلال الفترة المقبلة للعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ضمن مستهدفاتها لتوفير عدد من الوحدات السكنية المتنوعة التي سيصل إجماليها إلى 147 ألف وحدة لزيادة المعروض السكني في مدينة الرياض امتداداً لما سبق طرحه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتضمنت الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع سكني جديد بضاحية الجوان شمال الرياض بالشراكة مع شركة تلال العقارية لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 700 ألف م2، وضمن المشروع نفسه وُقعت الاتفاقية الثانية مع شركة رتال للتطوير العمراني لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس أخرى.

وامتداداً للمشاريع السكنية الجديدة لزيادة المعروض السكني من الوحدات ضمن ضاحية الجوان شمال الرياض، وُقِّعَت اتفاقيتان لتطوير مشروع "مرسية - المرحلة الثانية" لتوفير 850 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 300 ألف م2، إحداها مع شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، والأخرى مع شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده.

وجاءت الاتفاقية الخامسة ضمن مشروع المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض، ووقعتها الوطنية للإسكان مع شركة الماجدية ممثّلةً في الرئيس التنفيذي للشركة عبدالسلام الماجد لتنفيذ 144 وحدة سكنية من نوع شقق.