دبي.. 2.8 مليار درهم رهونات عقارية خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، 7.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1447 مبايعة بقيمة 4.02 مليار درهم، منها 172 مبايعة للأراضي بقيمة 1.43 مليار درهم، و1275 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.59 مليار.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 233 مليون درهم، في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 140 مليون درهم في المنطقة نفسها، ومبايعة بقيمة 135 مليون درهم، في منطقة زعبيل الثانية، بحسب صحيفة البيان.

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تصدرت الحبية الرابعة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5، بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم، والثالثة اليفرة 3، بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 18 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، ومبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 175 مبايعة بقيمة 211 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 159 مبايعة بقيمة 457 مليون درهم، والثالثة البرشاء جنوب الرابعة، بتسجيلها 95 مبايعة بقيمة 63 مليوناً.

وسجلت الرهونات 2.87 مليار درهم، منها 85 رهن أراضٍ بقيمة 847.31 مليون درهم، و285 رهن فلل وشقق بقيمة 2.03 مليار درهم، أهمها بمنطقة اليلايس 2، بقيمة 775 مليون درهم، ورهن في منطقة البرشاء الأولى، بقيمة 331 مليون درهم. وتم تسجيل 147 هبة بقيمة 215.3 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة 27 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة، بقيمة 24 مليوناً.