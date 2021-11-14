"التجارة" السعودية تصدر 35 رخصة لتصدير الأسمنت والحديد منذ بداية 2021

كشفت وزارة التجارة السعودية عن إصدار 35 رخصة لتصدير الأسمنت والحديد منذ بداية 2021 حتى الآن، مقابل 21 ترخيصا خلال العام الماضي.

شملت الرخص 12 ترخيصا لتصدير الأسمنت و23 ترخيصا للحديد منذ بداية العام الجاري، فيما تدرس الوزارة حالياً 3 طلبات مقدمة في هذا الشأن.

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وتمنح الوزارة تراخيص تصدير الأسمنت والحديد بعد استيفاء شروط ومتطلبات محددة، وفق ضوابط تنظيمية وضعتها لجنة وزارية مشتركة مكونة من عدة وزارات، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأحد.

من جانبه، توقع رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في اتحاد الغرف السعودية، الدكتور بدر جوهر، وصول حجم الطلب على الأسمنت إلى 53-55 مليون طن بنهاية العام الجاري، على أن يستمر النمو في الطلب في العام المقبل في حدود 4%.

وأكد أن حجم الصادرات من الأسمنت منذ بداية العام حتى سبتمبر 2021 بلغ 1.1 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بانخفاض 28%، كما بلغ حجم صادرات الكلنكر خلال الفترة 5.6 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بارتفاع 100%.

وأوضح أن إجمالي مبيعات الأسمنت منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي بلغ 38.3 مليون طن، بارتفاع 4.62%، مقارنة بـ36.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن حجم إنتاج الكلنكر منذ بداية العام حتى سبتمبر 2021، بلغ 40.3 مليون طن بارتفاع 11.5%، مقارنة بـ36.2 مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ حجم المخزون 34.6 مليون طن مقابل بـ 40.1 مليون طن في الفترة المماثلة من 2020 أي بانخفاض 13.7%.

وذكر أن هناك تفاؤلا بخصوص مستقبل قطاع البناء والتشييد المحلي، خصوصا في ظل الإعلان عن المشاريع الحكومية الضخمة ضمن رؤية المملكة 2030 وأيضا الدعم الحكومي الكبير لمشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تعد محركا رئيسا ومهما لقطاع الأسمنت.