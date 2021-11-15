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روشن تسعى لجذب الشركاء في تطوير مجتمعاتها المتكاملة

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عقارات السعودية

روشن تسعى لجذب الشركاء في تطوير مجتمعاتها المتكاملة

في اجتماع مع أكبر 300 شركة متخصصة في قطاعات الإنشاءات والتطوير العقاري

دبي - العربية.نت

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نظمت شركة روشنن المطور العقاري الوطني للأحياء الحضرية المتكاملة وإحدى الشركات الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لقاء لجذب الشركاء المستثمرين المطورين والمقاولين والموردين في مدينة الرياض، بحضور قيادات يمثلون أكبر 300 شركة متخصصة في قطاعات الإنشاءات والتطوير العقاري.

ويهدف اللقاء إلى المساهمة في إتاحة الفرص للشراء المستثمرين المطورين، والمقاولين، والموردين من القطاع الخاص في تطوير الأحياء الضخمة التي تعمل روشن على تطويرها في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي هذا اللقاء حرصاً من روشن على دعم الشركاء المستثمرين في شتى المجالات كواحدة من أهداف روشن للمساهمة في دعم الشركات الوطنية، وتوفير فرص استثمارية مميزة للشركاء، إضافة إلى المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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واستعرض اللقاء دور روشن ومساهمة نشاطها كمطور عقاري وطني ضخم نسبة إلى حجم الأحياء التي تعمل على تطويرها ضمن خطة طويلة الأمد في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى عرض معايير ومتطلبات الشركة والفرص الاستثمارية التي ستوفر فرص لاستقطاب القطاعات والشركات المتخصصة في مجالاتها.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، عن تطلعه إلى ما هو أبعد مع الشركاء لتطور مجتمعات مستدامة ثقافياً وبيئياً تحقق مستهدفات وطنية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتلبي تطلعات المجتمع.

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