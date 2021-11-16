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بالم هيلز للعربية: هذه أسباب قفزة المبيعات 76% لـ 13 مليار جنيه

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عقارات مصر

بالم هيلز للعربية: هذه أسباب قفزة المبيعات 76% لـ 13 مليار جنيه

نمو أرباح الشركة 22% بأول 9 أشهر من 2021 لتتجاوز 653 مليون جنيه

دبي - العربية.نت

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أرجع الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، حازم بدران، في مقابلة مع "العربية" تحقيق الشركة سنة مميزة من النتائج المالية، في الربع الثالث من العام الحالي، إلى موسمية مبيعات العقارات، وتمركز المبيعات بمنطقة الساحل الشمالي في مصر.

وأوضح بدران أن الشركة سجلت في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أكبر نسبة مبيعات في الساحل الشمالي والاسكندرية ومدينة العلمين الجديدة، وهذا انعكس على زيادة إجمالي المبيعات 76% إلى حوالي 13 مليار جنيه، مقابل سنة سابقة عانت خلالها الشركة من شيء من الركود بسبب الجائحة.

وأشار إلى أداء جيد للشركة في مناطق شرق وغرب القاهرة، والساحل الشمالي، والأسكندرية.

وقال إن التعافي العام لمبيعات المنازل الأولية أو الثانوية (للمصايف) جاء بسبب التعافي من الجائحة، ولكون "بالم هيلز" أقوى منافس في منطقة الساحل الشمالي، ومبيعات لمشروع أطلق حديثا بقيمة 1.7 مليار جنيه، بجانب مبيعات في مدينة العلمين الجديدة، التي تحظى باهتمام الدولة.

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وكشف أن معظم عمليات البيع، كانت لمشترين مصريين بغرض الاستخدام.

وأوضح أن زيادة الإيرادات بأكثر من الأرباح الصافية، يأتي بسبب ارتباط الأرباح بالتسليمات، التي بلغت حوالي ألف وحدة، وبالنسبة للتكاليف فإن تكلفة المبيعات زادت بسبب القفزة المسجلة بنسبة 77% سنوية في قيمة المبيعات، ومن ضمنها مصاريف على التسويق.

يذكر أن أرباح بالم هيلز نمت بنسبة 22% في أول 9 أشهر من 2021 مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتتجاوز 653 مليون جنيه مصري، وقد نمت إيرادات الشركة بنسبة 66% خلال الفترة إلى 5 مليارات و890 مليون جنيه، فيما نمت المبيعات الجديدة 76% إلى نحو 13 مليار جنيه.

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