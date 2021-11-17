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مشروع عقاري جديد في دبي بأسعار تصل لـ200 مليون درهم للوحدة

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نخلة دبي
المبنى يقع في بالم ويست بيتش في جزيرة النخلة
عقارات دبي

مشروع عقاري جديد في دبي بأسعار تصل لـ200 مليون درهم للوحدة

دبي - العربية.نت

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أوكلت شركة "الباجو" العقارية المتخصصة في العقارات الفاخرة تصميم مشروع سكني فاخر إلى إحدى الشركات العالمية لتصميم أحدث مشروع سكني فاخر لها في دبي.

يقع المبنى في بالم ويست بيتش في جزيرة النخلة، ومكون من عشر طوابق ويحتوي كل طابق على كل وحدة واحدة وكلا منها يحوي مسبح خاص وشرفة حديقة ملتفة.

وتفصيلاً عيّنت "الباجو"، وهي مجموعة شركات مقرها دبي ومتخصصة في قطاع العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط وأوروبا، شركة فوستر آند بارتنرز البريطانية لتصميم أحدث مشروع سكني فاخر لها في دبي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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يقع المشروع المسمّى "بالم فلاور" في بالم ويست بيتش ويتكون من 10 وحدات تم تطويرها من قبل إحدى شركات المجموعة "شركة الباجو العقارية"، ويضم مرافق سكنية وحصرية في كل طابق. تتراوح مساحة كل وحدة من 9000 إلى 18300 قدم مربع وتتميز بمساحة معيشة واسعة مزدوجة الارتفاع.

تتراوح أسعار كل وحدة في هذا المشروع بين 60 مليون درهم إلى 200 مليون درهم.

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