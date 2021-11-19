.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بركليز: القطاع العقاري الصيني غير مهدد بالانهيار

  • الخط
اقتصاد الصين
اقتصاد الصين
اقتصاد الصين

بركليز: القطاع العقاري الصيني غير مهدد بالانهيار

توقعت تراجع أسعار الأراضي بـ 20%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع بنك بركليز تراجع الاستثمار العقاري في الصين بنسبة تتراوح بين 5 و8% خلال النصف الأول من عام 2022، بينما تتراجع أسعار الأراضي الجديدة بنسبة تصل إلى 20%.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن محللي البنك كتبوا في مذكرة صدرت أمس، أنه من المحتمل أن ينخفض حجم مبيعات المنازل في الصين بنسبة ما بين 10 إلى 15% خلال النصف الأول من 2022، موضحين سيناريو الحالة الأساسية، أن يظل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متكيفا مع إجراءات التيسير المستهدفة، وأن تتجنب الحكومة إعادة تسعير "جذرية" في سوق الإسكان، مع فرض ضريبة عقارية بحذر على أساس تجريبي.

وقال المحللون في مذكرتهم: "تظل توقعاتنا للحالة الأساسية لسوق الإسكان هي الانكماش الذي يمكن التحكم فيه في الاستثمار العقاري (وأسعار المنازل) في عام 2022، وليس الانهيار أو الانهيار المالي"، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وعلى الجانب الآخر، وفي سيناريو المخاطرة، يمكن أن ينكمش الاستثمار العقاري وأسعار المساكن بنسبة بين 10 إلى 20%، محطما 50 إلى 150 نقطة أساس أخرى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تتوقعه مؤسسة باركليز في 2022، وهو 4.7%.

وسوف تشمل العوامل المحفزة لمثل هذا السيناريو فرض ضرائب عقارية بشكل سيئ، وخفضاً حادا للأسعار من قبل المطورين، وارتفاع معدلات البطالة والتخلف عن سداد الرهن العقاري بسبب التباطؤ الاقتصادي الحاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة
مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان "من أجل التكريم"
الأكثر قراءة
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟
محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها
أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة
قبل أن تذهب
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
اكتشف المزيد