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السعودية.. أكثر من 52 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" خلال 2021

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صندوق التنمية العقاري عقارات السعودية
عقارات سكنية في السعودية
عقارات السعودية

السعودية.. أكثر من 52 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" خلال 2021

بجميع مدن ومناطق المملكة للفترة منذ بداية يناير حتى أكتوبر 2021

دبي - العربية.نت

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سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني 52,339 أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أكتوبر 2021، ضمن أكثر من 175 ألف أسرة أعلن البرنامج عن استفادتها بشكل إجمالي منها 149,619 أسرة سكنت منازلها.

بحسب بيان صحافي صادر عن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، اليوم السبت، يأتي هذا التقدم امتداداً لجهود البرامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك مستفيديه من الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه للأجهزة الذكية، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

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يوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي".

كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" 107 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر أكثر من 146 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد عن 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عدد من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

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