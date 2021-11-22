رئيس بالم هيلز للعربية: مشروع "باديا" يستهدف مبيعات بـ 170 مليار جنيه

كشف ياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز للتعمير ورئيس شركة الأهلي لكرة القدم، في لقاء مع "العربية" أن قيمة مشروع "باديا" المقام على 3000 فدان (12.6 مليون متر) تبلغ 100 مليار جنيه، فيما تقدر قيمة المبيعات المستهدفة بحوالي 170 مليار جنيه.

وصف منصور العقارات بأنها تمثل تقليدياً الاستثمار الآمن في حالة ارتفاع معدلات التضخم، متوقعا رفع أسعار العقارات في مشروعات بالم هيلز 10% في 2022.

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ولم يبد منصور قلقا على الأسعار في المشروع، لكنه قال إن الزيادات ستكون بحدودها الأقل، متوقعاً أن يقل تسارع التضخم خلال المرحلة المقبلة.

وشرح أن تنفيذ مشروع "باديا" مخطط له على 7 مراحل منها 6 سكنية بداخلها جزء إداري، وهناك مرحلة ستشمل جزءا إداريا، مبينا أن العمل يجري في الوقت الحالي على المرحلة الأولى، وسنبدأ بالمرحلة الثانية في وقت قريب.

وتحدث عن استهداف طرح 49% من شركة الأهلي لكرة القدم في البورصة بعد زيادة الإيرادات، موضحاً أن التريث في الوقت الحالي سببه تراجع الدخل من وقف النشاط الكروي بسبب تأثيرات الجائحة.