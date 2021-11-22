6 مزادات تعرض 815 فرصة استثمارية بالعقارات والمنقولات في السعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 6 مزادات علنية تقام على عقارات ومنقولات في مدن ومحافظات بمختلف مناطق السعودية من 25 إلى 31 نوفمبر.

وتعرض المزادات 815 فرصة استثمارية من العقارات والمنقولات، تتمثل في أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر وبيوت شعبية ومنقولات متنوعة تتمثل في آلات ومعدات صناعية لمصنع بيتومين الرياض المحدودة.

مادة اعلانية

وتبدأ المزادات بمزاد الفرص المقام على 4 عقارات في الرياض ثم مزاد نجد المقام على عقار أرض خام في الرس ومزاد الخرج المقام على 7 عقارات في الخرج ومزاد جوهرة جازان المقام على 5 عقارات في جازان ومزاد قمة الرياض الإلكتروني المقام على 5 عقارات في الرياض ومزاد علني لبيع منقولات مصنع بيتومين الرياض المحدودة، تتمثل في 793 أصلا مقولا من المعدات الصناعية لصناعة الإسفلت المستحلب والعوازل الإسفلتية في الرياض، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".