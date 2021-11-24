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عقارات مليونية افتراضية.. كيف ستتحول إلى عالم الواقع؟

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تكنولوجيا

عقارات مليونية افتراضية.. كيف ستتحول إلى عالم الواقع؟

بيع عقارات افتراضية بـ 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة

دبي - العربية.نت

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بيعت مجموعة من العقارات الافتراضية في منصة Decentraland بقيمة 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة.

توصف منصة Decentraland بأنها بيئة افتراضية تعرف أيضا بـ metaverse تستخدم تقنية الـ Blockchain حيث تمكن المستخدمين من شراء الأراضي وزيارة المباني والتجول والتعرف على أشخاص كشخصيات رمزية.

وقال رئيس Graphene Ventures نبيل برهانو، في مقابلة مع "العربية" إن ثورة الأصول الافتراضية غير الملموسة، بدأت تأخذ منحى متوسع لتصل إلى قطاع العقارات بهذه الصورة.

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وعبر برهانو عن اهتمام Graphene Ventures لفرص في مثل هذه الاستثمارات لكن سيجري الإعلان عنها لاحقا، مستعرضا أمثلة في تعارف الناس عبر الإنترنت، قد يكون بناء عالم عقاري افتراضي، بحال مشابه يمكن تحوله للواقع في وقت لاحق.

شهد عالم العقارات الرقمية مؤخرًا بعض الصفقات المذهلة أيضًا، وبلغت حقوق ملكية "منزل المريخ"، وهو منزل زجاجي أنيق ولكن خيالي على الكوكب الأحمر صممته الفنانة كريستا كيم، أكثر من 500 ألف دولار.

للمقارنة، كان متوسط ​​سعر المنزل في العالم الحقيقي 380 ألف دولار في مايو، وفقًا لبيانات Realtor.com.

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