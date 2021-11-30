تصرفات عقارات دبي تتجاوز 797 مليون درهم أمس

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، يوم الاثنين، أكثر من 797 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 249 مبايعة بقيمة 579.74 مليون درهم منها 57 مبايعة للأراضي بقيمة 230.31 مليون درهم و192 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 349.43 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض.

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وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 176.24 مليون درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 14.98 مليون درهم و49 رهون فلل وشقق بقيمة 161.26 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 77 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 41.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 8 ملايين درهم.