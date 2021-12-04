دبي.. نمو الصفقات العقارية 120% خلال 11 شهراً

سجل سوق صفقات بيع وشراء العقارات في دبي أكثر من 135 مليار درهم ضخها 55466 مستثمراً من مختلف الجنسيات في الأشهر الـ11 من 2021، طبقاً لبيانات نشرتها صحيفة البيان.

قفزت نسبة النمو في القيمة الإجمالية للصفقات بنحو 120%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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توزعت الاستثمارات على صفقات شراء 37,949 وحدة سكنية و7712 فيلا سكنية و9805 قطع أراضٍ سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.

وأظهر السوق العقاري في المدينة قدرته على الحفاظ على وتيرة أداء متصاعدة تعكس حيويته ومرونته وجاذبيته، ليواصل سوق التملك الحر تسجيل أحجام تداولات تاريخية لم يشهدها طيلة السنوات الماضية.