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ملياردير أميركي يشتري قرية في تكساس لسبب غريب

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مارك كوبان
مارك كوبان
ثروات

ملياردير أميركي يشتري قرية في تكساس لسبب غريب

مارك كوبان: لا أعرف ماذا سأفعل بهذه المدينة

دبي - العربية.نت

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اشترى الملياردير الأميركي مارك كوبان قرية موستانج الواقعة في تكساس بأكملها، والتي يبلغ عدد سكانها 21 شخصًا، وفقًا لأحدث بيانات التعداد. لكن الغريب هو سبب هذه الصفقة، حيث إن صديقه بحاجة لبيع هذه القرية.

مارك كوبان ‏هو رجل أعمال ومستثمر أميركي، مؤلف ومنتج سينمائي، ونجم تلفزيوني، والمالك الرسمي لفريق كرة السلة في دوري الـ NBA دالاس مافريكس، وصاحب شبكة دور السينما لاند مارك المتخصصة بالأفلام المستقلة والأجنبية، وشركة ماغنولياو بكتشرز للتوزيع، ويشغل منصب رئيس شبكة تلفزيون HDTV AXS.

قال كوبان لصحيفة "دالاس مورنينغ نيوز": "لا أعرف ماذا سأفعل بهذه المدينة". وإذا وجد كوبان نفسه في مأمن من حظه على غرار "جدول شيت"، فمن الجيد معرفة أنه سيكون لديه قرية صغيرة خاصة به ومجموعة من سكان المدينة المهرجين لاستقباله.

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قرية موستانج عبارة عن أرض فارغة تبلغ مساحتها 77 فدانًا للكوبيين. وتأسست المدينة في أوائل السبعينيات، عندما عُرفت في الغالب بفتحة سقي محلية في مقاطعة نافارو الجافة، وفقًا للصحيفة.

في هذه الأيام، هناك ما يزيد قليلاً عن متنزه مقطورات ونادٍ ليلي لكنه في حالة سيئة. ويوم الجمعة، أظهرت خرائط "غوغل" أن اسم النادي قد تم تعديله إلى "مارك كوباريت".

وقال مايك تورنر، السمسار العقاري في دالاس، إن القرية تتميز أيضًا بوجود تمساح مقيم في إحدى بركها.

وليس من الواضح ما الذي دفعه الكوبي مقابل شراء هذه القرية، لكن بالنسبة لشخص تبلغ ثروته الصافية حوالي 6 مليارات دولار. وبحسب ما ورد، عُرضت المدينة للبيع في عام 2017 مقابل 4 ملايين دولار، لكن تيرنر قال إنها مبالغ فيها، حتى عندما خفضوا سعر الإدراج إلى النصف.

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