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"نايت فرانك": أثرياء العالم يفضلون عقارات دبي

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عقارات دبي

"نايت فرانك": أثرياء العالم يفضلون عقارات دبي

دبي - العربية.نت

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أفادت "نايت فرانك" بأن دبي تُعد سوقاً عقارية ذات آفاق هائلة للنمو، ذلك أن المشترين والمستثمرين العقاريين فائقي الثراء من أنحاء العالم يرونها أفضل الأسواق العقارية الناشئة للاستثمار فيها، خلال الوقت الراهن.

وأوضحت الشركة البريطانية للاستشارات العقارية، أنه تم تعيين أندرو كامينغز، الذي يُعد شخصية بارزة في قطاع العقارات الفاخرة بدبي، ليقود فريق العقارات السكنية في الإمارة، وذلك في سياق الخطة التي تنتهجها الشركة لتوسيع نطاق عملياتها في دبي، للاستفادة من تعافي عقاراتها، خاصة العقارات السكنية الفاخرة من التداعيات الناجمة عن تفشي "كوفيد 19"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأكدت "نايت فرانك" في بيانها رغبتها بأن تكون الشركة الرئيسة في استشارات العقارات الفاخرة بدبي، وذلك من خلال تزويد عملائها في الإمارة بمحفظة مبيعات لا مثيل لها من العقارات بالغة الفخامة.

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وقال روبرت داويز، الرئيس العالمي لقطاع العقارات السكنية لدى نايت فرانك: "على مدى الـ12 شهراً الماضية، شهدت دبي نمواً ضخماً في حيز العقارات السكنية الفاخرة المُتاح بها، كما شهدت بيع بيوت فاخرة، بقيمة إجمالية 54.10 مليون دولار على مدار العام، وهو رقم قياسي".

وأضاف: "سنواصل الاستثمار في عملياتنا بدبي وإنمائها كي نقدم لعملائنا أفضل الخدمات الاستشارية، ونتيح لهم إمكانية الوصول إلى العقارات الأكثر حصرية".

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