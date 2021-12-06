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صفقات عقارية في دبي بـ 31.08 مليار درهم منذ انطلاق إكسبو

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عقارات دبي
عقارات دبي
سوق دبي

صفقات عقارية في دبي بـ 31.08 مليار درهم منذ انطلاق إكسبو

عبر 12.35 ألف صفقة

دبي - العربية.نت

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شهد سوق العقارات في دبي إتمام 12,352 صفقةً منذ انطلاق إكسبو 2020 في دبي بقيمة 31.08 مليار درهم، بما في ذلك 7,000 صفقة في السوق الثانوية الجاهزة بقيمة 19.84 مليار درهم و5,352 صفقة في سوق العقارات على المخطط بقيمة 11.24 مليار درهم بحسب أحدث تقرير لموقع بروبرتي فايندر.

وأشار التقرير أن سوق العقارات بدبي، سجلت أعلى مبيعات شهرية خلال ثماني سنوات في نوفمبر 2021 بفضل التأثير الإيجابي لإكسبو 2020 دبي، الذي انطلق منذ 67 يوماً، على السوق.

وشهد نوفمبر 2021 إتمام 7,000 صفقة بيع بقيمة 17.96 مليار درهم ، لتكون بذلك أفضل نتائج خلال شهر نوفمبر على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في نشر بيانات السوق بشكل علني، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وبلغ إجمالي صفقات البيع في منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 55,651 بقيمة 135.4 مليار درهم . كما تجاوزت قيمة الصفقات العقارية خلال 11 شهراً فقط من عام 2021 جميع الصفقات المُنجزة في العام السابق بنسبة 88.39%، مُسجلةً أعلى مبيعات سنوية منذ عام 2014.

واستقطبت السوق الثانوية الجاهزة خلال أكتوبر الماضي 54% من إجمالي الصفقات، مقابل 46% في سوق العقارات على المخطط. وفيما يتعلق بحجم الصفقات، شملت مبيعات السوق العقارية على المخطط 3,219 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 6.84 مليار درهم . وشهدت سوق العقارات الجاهزة إتمام 3,781 صفقة بيع بقيمة 11.12 مليار درهم .

وبالمقارنة بين شهري نوفمبر وأكتوبر لعام 2021 على أساس شهري، زادت قيمة وحجم مبيعات سوق العقارات على المخطط بنسبة تفوق الـ 50%، كما زاد حجم السوق الثانوية بما يزيد عن 17.4%؛ وقيمتها بنسبة 27.6%. وارتفعت قيمة إجمالي الصفقات المُنجزة بنسبة 36.9% مع زيادة حجمها بنسبة 30.8% مقارنةً مع أكتوبر.

وشهد نوفمبر 2021 زيادةً بنسبة 80.4% في حجم المعاملات؛ وبنسبة 138.8% في قيمتها مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي. وفي مقارنة أكثر واقعية، شهد نوفمبر 2021 زيادةً بنسبة 45.4% في حجم الصفقات؛ وبنسبة 104.2% في قيمتها مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2019.

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