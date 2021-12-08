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صرف 24 مليون ريال من متحصلات "الأراضي البيضاء" لمشاريع إسكان في السعودية

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الأراضي البيضاء
الأراضي البيضاء
عقارات السعودية

صرف 24 مليون ريال من متحصلات "الأراضي البيضاء" لمشاريع إسكان في السعودية

هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء

دبي - العربية.نت

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أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن صرف أكثر من 24.4 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في عدة مشاريع سكنية في مناطق مختلفة.

وذكر البرنامج في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.

وأوضح أن الإيرادات صرفت على مشاريع (إسكان الملك عبدالله بشرورة، وإسكان العيينة، إسكان الأفلاج، إسكان الخرج، وإسكان الخرمة).

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وأكد البرنامج أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج استمراره في تخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، مبيناً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن خلال الفترة الماضية عن تطبيق الرسوم في عدد من المدن، منها: (المدينة المنورة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء)، بالإضافة إلى (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة)، ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية.

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