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هذه دوافع استثمار "شيميرا أبوظبي" بـ 100 مليون دولار في "جيميناي" المصرية

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عقارات مصر

هذه دوافع استثمار "شيميرا أبوظبي" بـ 100 مليون دولار في "جيميناي" المصرية

القيمة السوقية للشركة التابعة "أورا ديفلوبرز" 6.3 مليار جنيه

دبي - العربية.نت

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أكد هيثم محمد الرئيس التنفيذي لشركة ORA Developers أن المساهمة الجديدة في رأسمال الشركة في مصر، سيكون هدفه تسريع تسليم الوحدات العقارية التي تطورها، وزيادة محفظة الأراضي لديها.

وقال إن القيمة السوقية للشركة يبلغ 6.3 مليار جنيه، متوقعا رصد 10 مليارات جنيه سنويا للمشروعات العقارية المقبلة، موضحا أن مدخلات التطوير العقاري زادت أكلافها بنسبة 20% وهي الزيادة السنوية المتوقعة لأسعار العقارات في مصر.

وأشار إلى توقيع شركة "شيميرا" في أبوظبي اتفاقية استثمارية مع شركة Gemini Global Development Egypt المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

بموجب هذه الصفقة، ستسهم "شيميرا " عن طريق إحدى الشركات التابعة لها، في زيادة رأس المال Gemini Global Development Egypt مقابل الحصول على حصة أقلية كبيرة فيها بقيمة 100 مليون دولار.

وتهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى تطوير الأنشطة العقارية التي تقوم بها شركة Gemini Global Development Egypt وتوسيع نطاقها عبر شركة "أورا ديفلوبرز".

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