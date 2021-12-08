"إتمام" يعتمد 390 مخططاً لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي في السعودية

أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" السعودي اعتماد 390 مخططاً سكنياً منذ إطلاق البرنامج حتى الآن، توفر ما يزيد عن 730 مليون م2 في جميع مدن ومناطق المملكة، بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني من الأراضي المطورة، وتحسين أداء القطاع العقاري، وتقديم حلول متكاملة للمطورين العقاريين من خلال منصة "إتمام" الإلكترونية.

ويُقدم "إتمام" مجموعة من الخدمات المتنوعة للمطورين العقاريين وأصحاب المشاريع السكنية بالتعاون مع الجهات المختصة، تشمل إنجاز طلبات رخص البناء لوحدات سكنية، وإصدار شهادات تأهيل المطور العقاري لمشاريع البيع على الخارطة، ومعالجة طلبات استفسار سريان الصك، إضافة إلى إصدار طلبات لتأييد تسجيل العاملين في المشروعات السكنية بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم خدمات التطوير العقاري.

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ويوفر المركز منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاج إليها المطور العقاري، التي تمكنهم من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات.

وكان برنامج "إتمام" أعلن مؤخراً عن الربط الإلكتروني مع شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقميّة لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري، وتسريع إجراءات المطورين العقاريين بهدف زيادة المعروض العقاري السكني؛ حيث شهد تدشين الربط الإلكتروني بين الجهتين حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويأتي الربط امتداداً لتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وستسهم هذه الخطوة في رفع مستويات الشفافية، وحفظ حقوق جميع الأطراف من مطورين وممولين وجهات حكومية، إضافة إلى تسهيل وتسريع إرسال معاملات وطلبات المطورين العقاريين عبر منصة "إتمام"، وزيادة معدلات الاستثمار العقاري بتطوير الأراضي الخام وغير المطورة، وتوحيد الأعمال بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وسيعمل الربط الإلكتروني مع "أرامكو" على تسهيل إصدار حجج الاستحكام، والاستعلام عن الأرض وتخطيطها، إضافة إلى تنفيذ خدمة "مطالبات الأراضي" و"الإبلاغ عن تعديات" و"طلب لجنة حكومية" و "فك حجز أرض"، وذلك بهدف تسهيل الأعمال والإجراءات وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يقدم أكثر من 40 خدمة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية المتنوعة، ويتولى "إتمام" دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري وما يحكمها من أنظمة ولوائح بالشراكة المباشرة مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير الأنظمة وتسهيلها للدفع بتنمية قطاع التطوير العقاري من خلال التميز في تقديم الخدمات من خلال مكان واحد ضمن منصة رقمية موحدة، لإيجاد بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشاريع السكنية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتيسير حصول الأسر السعودية على السكن الملائم، ويقوم المركز بدور حلقة الوصل بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية بمتابعة المعاملات خلال المراحل المختلفة لتطوير المشروع.