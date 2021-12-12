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ارتفاع قيمة صفقات العقار في السعودية 7.5% بنهاية الأسبوع الماضي

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عقارات في السعودية

ارتفاع قيمة صفقات العقار في السعودية 7.5% بنهاية الأسبوع الماضي

بعد 3 أسابيع من التراجع

دبي - العربية.نت

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استعاد النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية جزءا من وتيرة النمو على مستوى قيمة الصفقات، بعد أن أتمت السوق ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض، انخفضت خلالها من مستويات ناهزت 5.1 مليار ريال إلى ما دون 3.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، وقد تمكنت السوق العقارية من تسجيل ارتفاع أسبوعي في قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 7.5%، ليستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند أعلى من 4.0 مليارات ريال، مقارنة بانخفاض قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 16.5%.

وفي جانب آخر يتعلق بتعاملات المضاربة على الأراضي، فقد أظهرت تصاعد وتيرتها طوال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي (الأعلى منذ خمسة أشهر)، حسبما كشفت عنه بيانات حجم التعاملات العقارية في مخطط الخير بمدينة الرياض، الذي ارتفعت قيمة تعاملاته خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى من 135.3 مليون ريال، وصلت نسبة استحواذها إلى 5.6% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني، لتتجاوز بذلك نسبة ارتفاع متوسط السعر الشهري للمتر المربع للأراضي السكنية في المخطط 68.5%، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.

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شمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 5.4%، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 21.2%، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند 2.4 مليار ريال (59.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما ارتفعت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 11.9%، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.5%، لتستقر قيمته الأسبوعية عند 1.2 مليار ريال (30.3% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وأخيرا ارتفعت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 7.2%، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.1%، لتستقر قيمتهما الأسبوعية عند 412 مليون ريال (10.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

وبالنسبة لبقية مؤشرات الأداء، ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.5%، مستقرا بنهاية الأسبوع عند أدنى من 5.1 ألف صفقة عقارية.

وارتفع كذلك عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.8%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من 5.3 ألف عقار مبيع، بينما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.4%، واستقر مع نهاية الأسبوع عند 189.0 مليون متر مربع.

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