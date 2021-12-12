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العقارية السعودية تعدل توصية زيادة رأس المال إلى 1.59 مليار ريال

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سوق السعودية

العقارية السعودية تعدل توصية زيادة رأس المال إلى 1.59 مليار ريال

عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الأحد، عن تعديل توصية زيادة رأس المال لتكون التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره 1.593 مليار ريال.

كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره 1.6 مليار ريال.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

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وقرر مجلس إدارة العقارية السعودية تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي بخصوص زيادة رأس المال.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

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