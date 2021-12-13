الحقيل: السعودية لإعادة التمويل اشترت محافظ عقارية تخطت 27 مليار ريال

أكد ‏وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، خلال ملتقى الميزانية أن شركة السعودية لإعادة التمويل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اشترت أكثر من 27 مليار ريال من محافظ الرهونات العقارية تمت إعادة ضخ 13 مليار ريال منها في القطاع هذا العام.

وأضاف الحقيل في كلمته خلال مؤتمر الميزانية لعام 2022، اليوم الاثنين، أن الفائدة على الرهونات العقارية انخفضت من 7.6% في 2019 إلى 4.5% الآن.

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وذكر أن هامش الربح لدى البنوك تراجع إلى 1.62% حاليا، من 3.92% في عام 2019، مما يقرب السعودية من أفضل المعايير العالمية في مجال التمويل العقاري.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التمويل العقاري وصلت للنضج وجارٍ العمل على ضخ عدد من العقود في القطاع السكني، مضيفا أن الحكومة تستهدف أن تكون السعودية من أفضل الدول في تمويل الإسكان.

وأكد الوزير على الحرص على استدامة خدمة تمويل الأسر، إذ تم ضخ أكثر 150 ألف وحدة في 112 مشروعا حتى الآن، مضيفا: "نطمح لضخ 300 ألف بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة".

وتابع الحقيل: "غيّرنا منهجية منح الفرص بحيث باتت توجه للمشاريع التي تعزز المدن وليس لمن يدفع أكثر".

وأفاد بأن المستهدف تخصيص أربع خدمات في 2022 ستوفر 157 فرصة للشركات الوطنية والأجنبية.

وبين الوزير أن الوزارة توفر 115 خدمة يمكن إنجازها إلكترونيا عبر منصة بلدي في الفترة الحالية، ومن المستهدف رفع عدد الخدمات بنهاية عام 2022 إلى 225 خدمة.

وذكر الوزير أن 95% من المستفيدين في نهاية 2022 بإمكانهم الحصول على احتياجاتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة أي جهة تابعة للوزارة.

وقال الوزير: "وضعنا المبادئ التوجيهية وقواعد التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري وركّزنا في الإنفاق على الطرق والحدائق والمرافق العامة والسلامة البيئية والنظافة".

وأفاد الحقيل: "في مجال البنية التحتية للتركيز على برامج الصيانة الفعالة لكافة الأصول البلدية".