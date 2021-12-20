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أسعار العقارات في دبي تقفز 21% خلال 10 أشهر

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عقارات دبي

أسعار العقارات في دبي تقفز 21% خلال 10 أشهر

دبي - العربية.نت

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قالت "زووم بروبرتي إنسايتس"، إن أسعار العقارات السكنية في دبي شهدت قفزة تقدر بحوالي 21% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021.

وأظهرت أحدث البيانات التي جمعتها "بوابة العقارات" أن "دبي مارينا" ومعبر الخليج التجاري و"جميرا فيليج سيركل" تعدّ من بين أفضل المناطق لشراء وحدات سكنية في دبي، بينما تعتبر "نخلة جميرا"، ووسط مدينة دبي، ومنطقة المرابع العربية، بنفس القدر من الأهمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زووم للعقارات، عطا شبيري، في معرض حديثه عن مناطق الأداء الرئيسية في سوق العقارات في دبي، إن مشتري العقارات ذوي الميزانيات المحدودة فضلوا على الأغلب مناطق الضواحي ذات الوحدات السكنية بأسعار في المتناول. وعلى الرغم من ذلك، جذبت المناطق الأقرب من "إكسبو دبي" 2020 الكثيرين أيضاً.

وأضاف شبيري: "زاد الطلب على العقارات أيضاً في مناطق ذات أثاثات جيدة تم تحديثها لتوفر أسلوب حياة راقيا. ولقد شهد سوق العقارات في دبي نمواً كبيراً في العام 2021 بعد تراجعه لفترة قصيرة في العام 2020 بسبب وباء كورونا العالمي. وهذه الانتعاشة واضحة وجلية؛ حيث إن الطلب وأسعار العقارات في مختلف المناطق آخذة في الارتفاع"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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